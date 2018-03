Catania Film Fest: il programma ufficiale

La lista dei film in concorso al Catania Film Fest – Gold Elephant World Awards 2018

Presentata ufficialmente la settima edizione del Catania Film Fest – Gold Elephant World Awards, che si terrà dal 18 al 21 aprile presso il cinema Multisala Lo Po, il Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro” e il Ma Catania. Il Festival è ideato e diretto da Cateno Piazza e organizzato da Alfiere Productions, in collaborazione con enti pubblici e privati. La Giuria è composta da una delegazione di giovani studenti liceali e universitari e dalla regista Antonietta De Lillo, l’attrice Valentina Lodovini e dal produttore Roberto Cipullo.

È stata presentata la lista dei film che parteciperanno in concorso alla settima edizione del Catania Film Fest – Gold Elephant World Awards, che si terrà dal 18 al 21 aprile presso il cinema Multisala Lo Po, il Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro” e il Ma Catania. La Giuria di Qualità in questa edizione sarà costituita dalla regista Antonietta De Lillo, l’attrice Valentina Lodovini e dal produttore Roberto Cipullo.

Nell’edizione del 2017 il Miglior Film del Gold Elephant World – il premio più importante – era stato assegnato al documentario Walls – Il mondo diviso dei registi Pablo Iraburu e Migueltxo Molina. Il Premio “Catania Cinema Europeo” fu invece assegnato a Violante Placido.

Nella settima edizione ci saranno tre film “in concorso” di Raffaele Verzillo “Senza fiato”, Francesco Gabriele “Blue Hollywood” e Cesare Furesi “Chi salverà le rose?”. Durante il festival saranno proiettati 15 cortometraggi “in concorso” in anteprima siciliana. Tra i film “fuori concorso” ci sarà un omaggio al racconto “Una relazione per un’Accademia” firmato da Franz Kafka, diretto da Antonietta De Lillo e interpretato da Marina Confalone.

I cortometraggi “in concorso”, quelli che potrebbero vincere il Premio Miglior Short-Film Europeo “Gold Elephant World 2018” sono: Il bibliotecario (Fabrizio Di Giovanni), Cecilia’s affair (Fabio Fagone), 08 Giugno ’76 (Gianni Saponara), L ‘ombra delle muciare (Marcello Mazzarella), Come back (Alessio Liguori), A volte Dio (Luigi Fedele), Bitchboy (Mans Berthas), Fuecu e cirasi (Romeo Conte), Nel suo mondo (Cristian Scardigno), First in First Out (Sacha Ferbus), Il bacio (Adriano Candiago), Framed (Marco Jemolo), Sono un supereroe (Nino Giuffrida), Anniversary (Angelica Germanà Bozza) e L’avenir (Luigi Pane).

Il Catania Film Fest – GEW 2018 ha presentato il poster ufficiale realizzato in collaborazione con gli studenti della 3T sezione Audiovisivo e Multimediale del Liceo Artistico Statale “M.M. Lazzaro”. Quella del poster è un’immagine evocativa dell’opera letteraria “Il piccolo principe” scritta da Antoine de Saint-Exupéry.