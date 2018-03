LADY BIRD E RED SPARROW ARRIVANO IN SALA DA OGGI: ECCO TUTTE LE USCITE DEL PRIMO WEEKEND DI MARZO

Primo weekend di marzo all’insegna di numerose uscite, per tutti i gusti e di ogni genere cinematografico.

Infatti non solo da oggi trovate in sale le commedie italiane Un figlio a tutti i costi, film dell’attore e regista teatrale Fabio Gravina, e Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi, che stavolta dirige un cast capitanato da Diego Abatantuono per un film che parla di matrimoni omosessuali e della difficoltà all’italiana di accettare queste unioni; ma anche quella americana 2 gran figli di…, con Owen Wilson e Ed Helms nel ruolo di due fratelli che vanno alla disperata ricerca del loro padre biologico.

Per i più piccoli debutta in sala È arrivato il Broncio, mentre gli amanti dell’horror possono vedere Dark night, racconto liberamente ispirato alla tremenda notte ad Aurora, quando durante la proiezione de Il cavaliere oscuro si consumò una mattanza all’interno del cinema ad opera di un giovane killer.

Roman Polanski torna sul grande schermo col thriller Quello che non so di lei, mentre gli appassionati di documentario potranno scegliere tra Il club dei 27 e Eric Clapton: Life in 12 Bars. Ed ecco infine due titoli consigliati:

LADY BIRD

Christine (Saoirse Ronan) è una liceale annoiata della sua città che sogna di trasferirsi nella grande metropoli, New York. Da tempo ha rifiutato il suo nome per usarne uno che si è scelto: si fa chiamare Lady Bird dai suoi coetanei, dalla famiglia tradizionalista, e da tutti quelli che la circondano. La giovane lotta ogni giorno per affermare le proprie scelte, assecondata dal padre disoccupato, ma non dalla madre infermiera (Laurie Metcalf), preoccupata per il suo futuro. Obbligata a frequentare una scuola cattolica, e, desiderosa di frequentare un college sulla costa, per acquisire i crediti necessari Lady Bird coltiva amicizie sbagliate, e si iscrive a un corso di teatro. Un racconto di formazione con una brillante protagonista: Greta Gerwing confeziona un delizioso film, ricavato dalla sua biografia, sulle nuove generazioni, quelle anticonformiste, ribelli, e sognatrici. La Metcalf è la madre preoccupata, fin troppo apprensibile, che regala momenti di pura drammaticità, come una mamma dovrebbe essere. Il film è candidato a 5 premi Oscar e ha vinto due Golden Globe.



RED SPARROW

Terminata la saga di Hunger Games, Francis Lawrence torna a lavorare con la sua attrice preferita, Jennifer Lawrence, in Red Sparrow, trasposizione cinematografica del romanzo Nome in codice: Diva (Red Sparrow) scritto dall’ex agente della CIA Jason Matthews. La Lawrence non è più nell’arena, ma il duro addestramento a cui viene sottoposta la sua Dominika mette a dura prova i suoi nervi. La star, da qualche anno apprezzata in interpretazioni di donne più mature, si mette alla prova in una spy story attraente, anche se non totalmente capace di intrigare come dovrebbe. L’attrice lavora sul suo accento e si trova a suo agio anche senza vestiti in un ruolo da moderna Nikita; da pura e restia ballerina a spia seduttrice e manipolatrice, costretta a crescere per essere gettata nel crudele mondo dello spionaggio.