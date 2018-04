La Top 5 degli easter eggs più famosi in Ready Player One, l’ultima fatica di Steven Spielberg

Ready Player One ha fatto la gioia dei nerd. Gli amanti del cinema di Steven Spielberg e coloro che hanno vissuto a pieno gli anni Ottanta avranno potuto notare diversi riferimenti di ogni genere. Forse qualcuno lo avete anche perso, ma niente paura: in attesa del rilascio in DVD e Blu-Ray, per poter riguardare a pieno Ready Player One, ecco la top 5 degli ester eggs che potreste non aver notato nel film, nonché i riferimenti e le citazioni più famose. Attenzione agli spoiler.

Ritorno al Futuro

Qualcuno ha notato la mitica DeLorean nella sequenza iniziale di Ready Player One? L’auto è guidata da Parzival che, a un certo punto del film, viene chiamato Marty McFly, in riferimento al personaggio interpretato da Michael J. Fox nella saga cinematografica di Ritorno al Futuro.

Jurassic Park



Anche qui è impossibile non notare il riferimento a una delle opere più celebri di Spielberg: il Tirannosauro Rex che insegue l’auto nella sequenza d’apertura. Il regista aveva inizialmente dichiarato che in Ready Player One non ci sarebbero stati easter eggs riguardanti i suoi film, ma a quanto pare deve aver cambiato idea in corso di produzione.

Akira

Akira è uno dei manga cyberpunk più famosi, che negli anni Ottanta divenne un vero e proprio cult. Spielberg non poteva non rendergli perciò omaggio. Nell’anime giapponese, il protagonista guida una moto rossa nella Tokyo futuristica, riportata anche in Ready Player One; nella sua pellicola, Spielberg ha voluto aggiungere un tocco in più: delle scintille verdi.

Freddy, Jason e altre figure dell’horror

Non mancano riferimenti a figure cult del cinema horror. Da Freddy Krueger a Jason Voorheese e Chucky: tutti questi personaggi li vediamo nell’OASIS. C’è perfino la presenza di Christine, la macchina maledetta del romanzo di Stephen King, che viene vista tra le auto in corsa, mentre King Kong appare come il primo ostacolo da superare per arrivare al traguardo finale.

Personaggi dell’universo DC

In Ready Player One viene spiegato che OASIS è un mondo in cui si può fare qualunque cosa. Anche riportare in vita il celebre Batman di Adam West. L’attore non appare ovviamente nel film, ma è stata inserita la batmobile dell’Uomo Pipistrello nell’inseguimento iniziale. Tra i personaggi dell’universo DC si possono vedere Joker e Harley Quinn.

Ovviamente le citazioni non finiscono qui: in Ready Player One c’è di tutto, da Star Trek a Star Wars fino a Shining (c’è un’intera sequenza dedicata al film di Kubrick, tratto dal romanzo di Stephen King).