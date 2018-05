Dopo The Wicked Gift, arriva Fino all’Inferno, nuovo adrenalinico film di Roberto D’Antona

Si chiama Fino all’Inferno, l’ultimo lavoro di Roberto D’Antona, regista indipendente che lo scorso anno si era fatto apprezzare con l’horror The Wicked Gift. Prodotto da L/D Production Company, il nuovo film è un action/horror movie che vede un gruppo di rapinatori in fuga verso una nuova vita. Le loro strade si incrociano con quelle di una donna e suo figlio, custodi maledetti di una tragica maledizione che portano con sé. A dar loro la caccia, c’è un boss malavitoso e una misteriosa organizzazione di uomini senza scrupoli. In loro soccorso verranno un un ex-poliziotto dai metodi sbrigativi e una fidanzata gelosa. Quella che sembrava inizialmente una fuga verso la salvezza, si trasformerà rapidamente in una folle corsa verso l’inferno per salvare la vita del bambino e, successivamente, il destino del mondo.

Fino all’Inferno è stato presentato in anteprima al Cartoomics 2018, dove ha riscosso un successo. Il film uscirà in Italia e in Svizzera da questa estate, ma la grande novità, annunciata dallo stesso regista che ha diretto e interpretato il progetto, è l’aver firmato un contratto per esportare Fino all’Inferno anche sul mercato estero. La trama, presentata inizialmente con tutte le caratteristiche dell’action movie, ben presto sfocia nell’horror puro. Sul film, D’Antona dichiara: “Ho preso ispirazione dai film della mia infanzia, uno su tutti, Grosso guaio a Chinatown. Storie avventurose di eroi e anti-eroi che, in cerca di un riscatto, si rendevano capaci di imprese titaniche. Sono queste le storie che più mi hanno formato e a cui oggi voglio rendere omaggio”.

Nel cast del film, Roberto D’Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Alessandro Carnevale Pellino, Michael Segal, Aaron McCarthy, Mirko D’Antona, Kavita Albizzati, Federico Mariotti, Massimo Cominato, Danilo Uncino, Alice Viganò, Andrea Leone Milan, Mirko Giacchetti, Erica Verzotti e con Giada Robin.

Fino all’Inferno sarà nelle sale italiane da agosto.