Il Commissario Montalbano, la fiction di RaiUno in Friuli

IL COMMISSARIO MONTALBANO LASCIA LA SICILIA E SI TRASFERISCE PER UN PO’ IN FRIULI PER UN CASO DI OMICIDIO

Siamo abituati a vedere Il Commissario Montalbano (Luca Zingaretti) affacciarsi sulla terrazza della sua casa al mare o correre sulla spiaggia. Ma nell’episodio L’altro capo del filo, in onda su Rai 1 nel 2019, ritroveremo il commissario in un territorio totalmente diverso: in Friuli.

Infatti, come trapelato qualche giorno fa, il set dei nuovi episodi attualmente in lavorazione si è spostato nella regione settentrionale dove Montalbano dovrà affrontare un difficile caso di omicidio.

L’episodio è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri, con il quale l’autore aveva raggiunto la cifra di 100 volumi pubblicati nel 2016. In questo caso , il commissario sarà sulle tracce di una misteriosa lettere e dovrà indagare nell’immaginario borgo di Bellosguardo, creato appositamente dalla fantasia degli autori della fiction.

Il borgo è un mix fra Cividale e Venzone, con il fiume Natisone e il ponte del Diavolo che ricopriranno un ruolo importante nello svolgersi delle indagini.

Dunque, una bella novità è quella che attende i tanti spettatori della fiction Il Commissario Montalbano di Rai uno, prodotta da Palomar e diretta da Alberto Sironi. Vedere Salvo Montalbano destreggiarsi fra monti e fiumi, tra le Alpi del Friuli Venezia Giulia sarà una gran bella sorpresa. Cambia la location ma il fiuto e la grande capacità di investigare del Commissario Montalbano restano sempre le stesse. Non resta che aspettare il 2019 per scoprire i nuovi episodi della fiction.