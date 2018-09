La vita promessa nuova fiction 2018, in arrivo su Rai Uno

IN ARRIVO SU RAIUNO DALL’11 SETTEMBRE LA VITA PROMESSA NUOVA FICTION 2018

Con l’arrivo di settembre, è tempo di ritorno al lavoro e alla routine quotidiana. Ma non solo. Infatti, con l’autunno tornano anche i nuovi palinsesti delle reti televisive che presentano tante novità in campo di fiction.

Su Rai Uno dall’11 settembre, infatti, arriva La vita promessa nuova fiction 2018 diretta da Ricky Tognazzi. Divisa in quattro puntate, la fiction aprirà la stagione autunnale della rete ammiraglia e racconterà la storia di Carmela Carrizzo (Luisa Ranieri). Carmela nei primi del ‘900 decide di lasciare la Sicilia per dare ai suoi cinque figli un futuro migliore, emigrando in America.

La fiction si svolgerà tra il 1920 e il 1930 e accompagnerà lo spettatore nella fuga di Carmela e dei suoi figli dalla Sicilia, dopo che Spanò, il guardiano di una tenuta agricola, uccide suo marito poiché ossessionato da lei. La famiglia, quindi, si trasferisce prima a Napoli e da qui in America. A New York, però, non sarà facile adattarsi e saranno numerose le difficoltà e le peripezie che i protagonisti dovranno affrontare.

Carmela, giunta in America, sarà costretta a risposarsi per procura. Il suo nuovo marito, Pachino, le mostrerà la difficile situazione in cui riversa Little Italy. Anche i figli della donna, per integrarsi e trovare lavoro, dovranno entrare in contatto con la criminalità del posto. La storia di Carmela si alternerà con quella di un’altra donna, la prostituta Rosa, di origine siciliana anche lei. La donna si sposerà per procura con il figlio ritardato di Carmela. Sarà proprio quest’ultima a organizzare il tutto. Insomma, La vita promessa sarà un mix tra melò e crime story.

La vita promessa nuova fiction 2018 è nata da un’idea di Laura Toscano, sceneggiatrice morta dieci anni fa. Ora, grazie alla revisione di Simona Izzo, la fiction è diventata realtà. Sarà trasmessa in dieci puntate in coproduzione tra Rai Fiction e Picomedia.

Oltre a Luisa Ranieri, nel cast de La vita promessa nuova fiction 2018 ci saranno altri nomi importanti della tv italiana. Tra questi citiamo Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Miriam Dalmazio, Primo Reggiani, Cristiano Caccamo e Lina Sastri.

L’appuntamento, dunque, è per l’11 settembre su Rai Uno in prima serata. Diamo inizio alla nuova stagione autunnale della fiction italiana.