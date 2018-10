I Sassi D’Oro: vincitori e premi

I SASSI D’ORO: TUTTI I VINCITORI DELLA TERZA EDIZIONE DELLA KERMESSE

Si è conclusa la terza edizione de “I Sassi d’Oro”, la manifestazione culturale che, in una cornice unica al mondo – la città di Matera, capitale della cultura nel 2019 – ha acceso i riflettori sulle professionalità coinvolte nella filiera di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva premiandone le migliori categorie. Si è conclusa la terza edizione de “”, la manifestazione culturale che, in una cornice unica al mondo – la città di Matera, capitale della cultura nel 2019 – ha acceso i riflettori sulle professionalità coinvolte nella filiera di produzione e post-produzione cinematografica e televisiva premiandone le migliori categorie.

Nella splendida “Casa Cava”, nel cuore del centro storico della città dei Sassi, Antonio Giuliani, affiancato dalla doppiatrice Monica Ward, ha condotto la serata di premiazione coinvolgendo e scherzando con i molti ospiti che si sono avvicendati sul palco di cristallo della splendida cava naturale. Prima fra tutti la straordinaria Sandra Milo, che ha ricevuto il Premio Speciale alla Carriera coronato da una standing ovation in sala.

Tra glia altri, a consegnare i premi, anche Francesco Apolloni con la compagna Ciera Foster e il cagnolino Sancho, l’attrice Nadia Kibout. Assente giustificato – impegnato all’ultimo momento nella registrazione del nuovo programma TV di Chiambretti – l’atteso Cristiano Malgioglio che però ha inviato un videomessaggio per ringraziare e salutare la città.

Video messaggi di ringraziamento anche da parte di Matteo Garrone, che ha trionfato come miglior regista per “Dogman”, e Enrico Vanzina per il Premio Speciale alla memoria del comfratello Carlo. Ad aprire e chiudere la serata la madrina della serata, la brava ed affascinante attrice Francesca Valtorta.

In prima fila la giuria, tra i presenti Irene Bignardi, giornalista e critica cinematografica, l’attrice Roberta Mattei, Paride Leporace giornalista e direttore della Lucana Film Commission e la regista Wilma Labate che ha presentato al pubblico il suo “Arrivederci Saigon”. La manifestazione è ideata e organizzata da D-hub studios di Lidia Cudemo.

TUTTI I PREMI :

PREMIO ALLA CARRIERA

Sandra Milo

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Cosimo Gomez per “ Brutti e cattivi”

MIGLIOR INTERPRETAZIONE

Euridice Axen per “Loro”

MIGLIOR PRODUZIONE DI SERIE TV PER RAGAZZI

Mondo TV Iberoamerica per “ Heidi Bienvenida”

MIGLIOR PRODUZIONE LUCANA

Gianni Saponara per il corto “8 giugno ‘76”

MIGLIOR PARTECIPAZIONE AL DOPPIAGGIO

Cristiano Malgioglio per “Show Dogs”

MIGLIORE EDIZIONE ITALIANA SERIE TV

Paola Curcio per “Will & Grace”

MIGLIOR VOCE FEMMINILE GIOVANI

Emanuela Ionica

MIGLIOR VOCE MASCHILE GIOVANI

Alex PolidoriMIGLIOR REGISTA

Matteo Garrone per “Dogman”

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA DI CARLO VANZINA

PREMIO SPECIALE SOSTEGBO AL CINEMA ITALIANO

Nicola Zingaretti