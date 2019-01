Filming Italy Los Angeles: IV edizione

CLAUDIA CARDINALE PROTAGONISTA DELLA IV EDIZIONE DI FILMING ITALY A LOS ANGELES DAL 29 AL 31 GENNAIO 2019

Claudia Cardinale, attrice di fama internazionale e icona di stile e bellezza, sarà la protagonista della quarta edizione di Filming Italy – Los Angeles, che si terrà dal 29 al 31 gennaio 2019, alla presenza di personalità dell’industria cinematografica italiana e hollywoodiana.

Creato e organizzato da Tiziana Rocca, Agnus Dei e Valeria Rumori, Istituto Italiano di Cultura Los Angeles, Filming Italy – Los Angeles promuove l’Italia come set cinematografico e ponte tra la cultura italiana e americana. Il Festival, la cui direzione artistica è affidata a Tiziana Rocca, è presentato sotto gli auspici del Consolato Generale d’Italia a Los Angeles e vedrà la presenza della Console Generale Silvia Chiave.

Da quest’anno Lazio Innova, società in house della Regione Lazio è al fianco di Filming Italy insieme alla Direzione Cinema del MiBAC e ad ANICA.

Attraverso la promozione di produzioni cinematografiche italiane, Filming Italy – Los Angeles porta all’attenzione dell’industria hollywoodiana e del pubblico americano diversi aspetti dell’industria cinematografica italiana, quali le località prescelte come set – oggi anche oggetto di nuove forme di turismo – e le professionalità che contribuiscono a far apprezzare il cinema italiano in tutto il mondo.

“Siamo molto soddisfatti di annunciare una quarta edizione ancora una volta all’insegna del grande cinema e dei talenti italiani conosciuti e stimati in tutto il mondo e di avere come ospite d’onore una diva come Claudia Cardinale” – sottolinea Tiziana Rocca, Direttore artistico – “Il Filming Italy – Los Angeles è nato per portare all’attenzione degli addetti ai lavori hollywoodiani il grande patrimonio cinematografico e culturale del nostro Paese attraverso i personaggi e i film che lo hanno reso unico ma anche attraverso i nuovi talenti. La nostra mission è anche quella di promuovere e favorire l’internazionalizzazione e i nostri territori, quindi occasione importante di incontro tra diverse culture e produzioni del mondo dell’audiovisivo”.

“L’Istituto presenta ogni anno una programmazione ricca di eventi cinematografici, con l’obiettivo di promuovere la produzione italiana di qualità anche nei suoi aspetti culturali e territoriali” – afferma Valeria Rumori, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles. “Filming Italy è uno degli appuntamenti piu’ attesi a Los Angeles e nella California del Sud, e le personalita’ internazionali che vi partecipano dimostrano che il nostro cinema è un punto di riferimento nel mondo”.

A Claudia Cardinale sarà dedicata la giornata del 30 gennaio, con la proiezione di alcuni suoi film.

Durante la serata l’attrice riceverà il Filmig Italy Best Career Award e il The Harmonist 2nd Annual Excellence Award consegnato da Lola Tillyaeva, nonché l’IIC Los Angeles Creativity Award dell’Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, quale riconoscimento all’eccellenza e creatività italiana apprezzata in tutto mondo. Il premio consiste in un’opera originale creata appositamente per l’Istituto da Emilio Cavallini, artista e stilista noto internazionalmente, ed ispirata al soffitto del Pantheon di Roma.

Ospiti e premiati delle scorse edizioni di Filming Italy: Gina Lollobrigida, Rosario Dawson, Monica Bellucci, Abrima Erwiah, Paz Vega, Danny Huston, Vincent Spano, Oliver Stone, Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Cecilia Peck, Jonàs Cuaròn, Jeremy Renner, Andie MacDowell, Nat Wolff, Zack Peck, Lola Karimova, Spike Lee e David Cronenberg.