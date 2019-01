Le serie tv più attese del 2019

2019, ANNO DI GRANDI DEBUTTI: ECCO ALCUNE DELLE SERIE TV PIU’ ATTESE DELL’ANNO

Dopo aver parlato la scorsa settimana delle nuove stagioni delle serie tv più attese in uscita quest’anno, eccoci a parlare dei nuovi titoli che vedremo sul piccolo schermo per la prima volta, quelli di cui si sta parlando molto e che stanno solleticando la nostra curiosità e i nostri bulbi oculari fin da ora. Ecco la nostra selezione:

Il nome della rosa

Dopo il film del 1986 che aveva visto Sean Connery nei panni di Guglielmo da Baskerville, Il nome della rosa di Umberto Eco diventa una serie tv. Negli scorsi mesi è stato pubblicato il primo teaser, in cui si riconoscono i luoghi conosciuti nel libro, come naturalmente la biblioteca. La sensazione è che sarà un lavoro non solo avvincente, ma anche estremamente movimentato. Stavolta nei panni di Guglielmo troveremo John Turturro e in quelli del suo avversario, l’inquisitore Bernardo Gui, Rupert Everett. Nel cast anche Michael Emerson, Damien Hardung e soprattutto gli italiani Stefano Fresi, Greta Scarano e Fabrizio Bentivoglio. Il nome della rosa è stato girato in Italia in lingua inglese e debutterà quest’anno sulla Rai, che è co-produttrice con Palomar e TeleMunchen. Il titolo è stato inoltre già venduto a diversi network stranieri, fra cui la Bbc nel Regno Unito, Sky in Germania e l’americana Amc.



Diavoli

Si è parlato molto della coppia protagonista di Diavoli, la nuova produzione Sky tratta dal romanzo di Guido Maria Brera: la serie tv avrà come protagonisti Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, sempre più lanciato tra cinema e tv. I due, nei ruoli di un banchiere corrotto e di un broker in erba, saranno affiancati anche dall’attrice Kasia Smutniak. Ambientato nel mondo della finanza, diviso tra Londra e Roma, la serie tv racconterà il potere e gli inganni insiti in questo mondo patinato e subdolo. Vedremo Diavoli entro fine 2019 su Sky Atlantic.



The mandalorian

Il canale di streaming della House of Mouse Disney+, che sarà lanciato in questo 2019, è al lavoro su una serie dl titolo The Mandalorian, ambientata nell”universo di Star Wars dopo la caduta dell’Impero e prima dell’ascesa del Primo Ordine. Ideata da Jon Favreau, le ultime indiscrezioni sulla serie riguardano il cast: sembra infatti che Pedro Pascal vestirà i panni del protagonista, in compagnia di Gina Carano, Carl Weathers, Nick Nolte, Giancarlo Esposito. Nella prima stagione di 10 episodi si susseguiranno diversi registi tra i quali Taika Waititi e Deborah Chow.



The witcher

L’attesa serie tv tratta dall’omonimo videogioco di CD Projekt RED e dalla saga dei libri firmata dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski, sarà prodotta da Netflix. A vestire i panni del protagonista Geralt di Rivia vedremo Henry Cavill, mentre la principessa Siry avrà il volto di Freya Allan, giovanissima attrice inglese che ha debuttato lo scorso anno nel corto Bluebird, e che in seguito abbiamo rivisto (tra le altre cose) nella mini-serie BBC The War of the Worlds. Yennefer sarà invece interpretata da Anya Chalotra (The ABC Murders, Wanderlust): dovrà quindi dare corpo alla potente maga di cui Geralt è innamorato. Come annunciato dai vertici, The witcher sarà il più fedele possibile al modello di partenza, tanto amato dal pubblico, senza stravolgimenti.



Watchmen

In uscita nel 2019, prodotta da HBO e Warner Bros. Television, Watchmen è al momento la prima serie tv dedicata al fumetto dell’inglese Alan Moore e disegnato da Dave Gibbons. Infatti, finora, l’unico adattamento è quello omonimo del 2009 diretto Zack Snyder. Cosa aspettarsi da questo nuovo lavoro? Ad oggi è ancora presto sapere, ma dopo la pubblicazione della prima immagine (inaugurale) lo scorso ottobre sul profilo Instagram ufficiale di Watchmen, accompagnata dalla didascalia “Who watches the Watchmen?”, l’attesa tra i fan è salita. La serie, diretta dalla regista di Leftovers Nicole Kassell, avrà nel cast Regina King, Don Johnson, Jeremy Irons, Tim Blake Nelson, Louis Gossett Jr., Frances Fisher, Andrew Howard e Dylan Schombing.