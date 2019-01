Play Entertainment presenta Shortcut

LUNEDI 7 GENNAIO PARTIRANNO LE RIPRESE DI SHORTCUT, FILM PRODOTTO DA PLAY ENTERTAINMENT, CAMALEO, STERNENBERG FILMS E DIRETTO DA ALESSIO LIGUORI

La società di produzione Play Entertainment, in co-produzione con Camaleo e Sternenberg Films, ha annunciato le riprese del suo primo lungometraggio di finzione dal titolo Shortcut, che sarà diretto da Alessio Liguori (Report 51, In the Trap), scritto da Daniele Cosci e prodotto da Simona Ferri e Marco Tempera.

SHORTCUT è un film di genere adventure-fantasy-horror e racconta la storia di cinque ragazzi che rimangono intrappolati all’interno del loro scuolabus dopo che un essere misterioso ha invaso la carreggiata e ucciso l’autista. È notte, sono soli in mezzo a una strada deserta e ogni minuto che passa diminuisce le loro possibilità di sopravvivenza, di fronte alle minacce di quell’entità sconosciuta.

Il film narra una storia d’amicizia e coraggio che si svolge nella delicata fase adolescenziale in cui l’immaginazione e le paure più ancestrali stanno per lasciare spazio a un mondo concreto fatto di responsabilità, relazioni e valori indissolubili.

Il protagonista di Shortcut è il giovane attore Jack Kane, nome che verrà presto ricordato dal pubblico italiano in quanto interprete principale del quinto capitolo della saga di Dragonheart, diretto da Ivan Silvestrini e prodotto da Raffaella De Laurentiis per Universal Studio Entertainment e volto del nono capitolo di Fast & Furious, franchise action con Vin Diesel.

Ad affiancarlo un cast internazionale che vede anche attori italiani come Mino e Teo Caprio (I Medici – 2° stagione), Zak Sutcliffe, noto per la serie inglese No Offence per BBC, e David Keyes, presente nel cast di Pirati dei Caraibi – La Maledizione del forziere fantasma. Oltre a loro, spiccano i nomi di Sophie Oliver, Mollie Drew, Zanda Emlano e dell’attore americano Terence Anderson.