Rapiscimi di Giovanni Luca Gargano

ARRIVA NELLE SALE ITALIANE RAPISCIMI, LA COMMEDIA D’SORDIO ALLA REGIA DI GIOVANNI LUCA GARGANO. VIVI L’ESTREMO. FATTI RAPIRE.

Lo scorso 18 Aprile è arrivato nei nostri cinema la commedia Rapiscimi, che segna l’esordio dietro alla macchina da presa di Giovanni Luca Gargano. Distribuito da Whale Pictures, il film è ambientata in Calabria e vuole far riflettere in modo divertente sulla condizione di chi nasce e vive in questa realtà, dove la disoccupazione è più accentuata rispetto ad altre regioni d’Italia.

Dopo averla combinata grossa ed essersi inimicati tutto il paese, quattro disoccupati calabresi si danno alla fuga nel bosco. Sono obbligati a trovare una soluzione per ripagare il danno fatto, ma uno di loro si convince di aver avuto un’idea geniale, che li porterà alla risoluzione dei loro problemi economici.

Il gruppo si ritrova così coinvolto in un’agenzia che organizza rapimenti per ricchi che, annoiati dalle solite vacanze, vogliono vivere l’esaltazione di un’emozione estrema, proprio come recita la tagline del film Vivi l’estremo. Fatti rapire.

La mano del destino intreccia le sue trame e i quattro ragazzi saranno immischiati in una storia rocambolesca dai risvolti tragicomici e assolutamente inaspettati. Quella che sembra essere un’avventura folle ed eccitante, si trasforma ben presto in una delirante trappola tragicomica a cui non tutti riusciranno a sopravvivere.

Le riprese di Rapiscimi hanno avuto luogo tra Italia, Francia e Portogallo. Il cast internazionale comprende Pietro delle Piane, Paolo Cutuli, Carmelo Caccamo, Vincenzo di Rosa, Massimo Olcese, Virgilio Castelo e Paulo Pires. Anche Rocco Barbaro ha partecipato al film nel triplice ruolo di Domenico, don Salvatore e don Peppo, mentre Alexia Degremont ha interpretato Giulia.

Rapiscimi è una coproduzione italo-portoghese realizzata da Alba Produzioni/Arbalak (Italia) e Check the Gate (Portogallo), un film riconosciuto d’interesse culturale con il contributo della Direzione Generale per il Cinema-Mibact e di Film Commission Calabria, con il sostegno della Regione Lazio e in collaborazione con RADIO E TELEVISAO DE PORTUGAL.