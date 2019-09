Curon, la nuova serie tv italiana targata Netflix

Nuovo titolo italiano in arrivo sulla piattaforma Netflix

Netflix continua con le produzioni di serie tv italiane, dopo il successo ottenuto con Suburra e Baby: in arrivo infatti sulla piattaforma di streaming Curon, ambientata presso il lago di Resia nel comune di Curon Venosta (in provincia di Bolzano in Trentino Alto-Adige).

La serie, di cui è stato rilasciaro poco fa il teaser trailer, narra la storia di una madre che ritorna nel paese in cui è nata assieme ai figli adolescenti. Una volta lì, scoprirà che è impossibile scappare da sé stessi. Perché, come rivela il teaser, ogni luogo ha un segreto sotto la superficie. E un luogo come Curon non fa certo eccezione.

Il lago di Resia, infatti, è un lago artificiale realizzato per la produzione di energia idroelettrica nel 1950 dove un tempo si trovava la zona abitata di Curon, la quale venne spostata più a monte. Del vecchio paese, però, è rimasto il campanile della chiesa, che è possibile ammirare ancora oggi in quanto emerge dalle acque ed è raggiungibile durante il periodo invernale quando queste ghiacciano.

Il team che ha realizzato questa serie mistery, prodotta da Indiana Production, è tutto italiano, con Ezio Abbate nel ruolo di head writer, affiancato da Ivano Fachin, Tommaso Matano e Giovanni Galassi.