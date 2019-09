Shortcut di Alessio Liguori

SHORTCUT: UN HORROR FANTASY SUL POTERE DELL’AMICIZIA E DEL CORAGGIO, DIRETTO DA ALESSIO LIGUORI, PROSSIMAMENTE AL CINEMA

Uno dei generi di maggiore successo degli ultimi decenni è senz’altro l’horror, spesso arricchito di un significativo aspetto psicologico, teso a rendere la storia più accattivante per il pubblico. In tale ottica si inserisce anche Shortcut diretto da Alessio Liguori (Report 51, In the Trap).

Basato su una sceneggiatura curata da Daniele Cosci, il film si focalizza su un gruppo di cinque adolescenti, rimasti intrappolati dentro il loro scuolabus dopo che la strada è stata invasa da una misteriosa creatura, che ha appena ucciso l’autista.

È notte. Sono da soli in mezzo a una via deserta. Il tempo scorre e ogni minuto che passa diminuisce la loro possibilità di sopravvivenza contro le minacce costanti di quell’entità sconosciuta.

Shortcut è una storia d’amicizia e coraggio nella delicata fase della crescita pre-adolescenziale in cui l’immaginazione e le paure più profonde lasciano spazio a un mondo più concreto di responsabilità, legami, relazioni e valori indissolubili.

Protagonista del progetto, le cui riprese hanno avuto luogo tra Lazio, Umbria e Abruzzo lo scorso Gennaio, è il giovane Jack Kane, già visto di recente al cinema in Fast & Furious – Hobbs & Shaw, che è stato affiancato da Mino e Teo Caprio (I Medici – stagione 2), Zak Sutcliffe, Andrei Claude, Sophie Jane Oliver e Terence Anderson.

Shortcut è stato prodotto da Play Entertainment in co-produzione con Camaleo e Sternenberg Films; mentre Mad Rocket Entertainment ha supportato la produzione esecutiva in qualità di supervisione qualitativa e artistica.

Partner d’eccezione è Makinarium, azienda leader nel settore degli effetti speciali che ha realizzato design e concept dell’Errante Notturno, la creatura sovrannaturale che sarà il cuore pulsante del racconto. Oltre a loro, compare come partner ufficiale della produzione lo IED, Scuola di Moda e Design a Roma, che con i suoi allievi ha preso parte alla realizzazione dei materiali promozionali e pubblicitari del film.