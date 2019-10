Movie Making Experience: 1° edizione

MOVIE MAKING EXPERIENCE, UNA SETTIMANA DI ALTA FORMAZIONE DEDICATA ALLA REALIZZAZIONE DI CORTI PRESSO L’ISOLA DI SAN SERVOLO, VENEZIA

Si apre oggi 26 ottobre 2019 la prima edizione di Movie Making Experience, rivolta a registi, sceneggiatori e attori i quali per una settimana vivranno un’esperienza unica e realizzeranno dei cortometraggi. Dal 26 ottobre al 2 novembre 2019 i partecipanti scelti lavoreranno con docenti professionisti in un clima di assoluta libertà creativa. La prima tappa del contest sarà la mostra artistica Abitare l’Immagine, dell’Architetto Tommaso Marenaci, ospitata a San Servolo durante le giornate dell’evento. Colpiti dalla suggestione delle opere, i partecipanti svilupperanno il loro lavoro a partire dal tema della mostra.

MME si dedica all’esperienza del “vivere” il processo creativo totale: dalla suggestione all’immagine, dall’idea al film per il pubblico. Il confronto multidisciplinare consente infatti agli allievi di evolvere la loro formazione, collaborando a stretto contatto con diversi ruoli del mestiere del cinema. Mantenendo le specifiche di acting, regia, e sceneggiatura, si potrà fare esperienza della forza della tribù del cinema, luogo umano in cui creatività e competenze tecniche si alimentano reciprocamente. Al termine del contest i corti verranno proiettati e votati a San Servolo dove, una giuria di professionisti, premierà i lavori con menzioni speciali e tal possibilità di partecipare ad un talent lab (nelle scuole europee gemellate alla Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara).

Inoltre, tutti i corti saranno visionati dai partner di MME: Coccinelle Film Placement, Controluce Produzione, Premiere Film, FairPlay production, Kahuna film, Women in film, Televion & Media Italia, Isola del Cinema Roma, Cinecittà si Mostra. L’evento MME 2019 è patrocinato dalla Regione del Veneto, prodotto in collaborazione con l’isola di San Servolo, l’Accademia di Belle Arti di Venezia – Scuola Tecnologie per l’Arte, il CPA, Centro Preformazione Attoriale e la Florestano Vancini di Ferrara, Silvia Lim e ICDI, Cinecittà si Mostra, l’Isola del Cinema di Roma, Coccinelle Film Placement, Woman in Film Television & Media italia, Kahuna film, Controluce Produzione, Fair Play, l’Istituto Lorenzo de Medici di Firenze, Film For Life, l’Associazione Cine Club di Venezia, My Venice S.r.l, Calegaro 1921 S.r.l, Globelight Service S.n.c.

Proprio ieri Silvia Lim, direttrice artistica dell’International Culture Development Institute Korea, ha premiato Ylenia Politano e MME con il World Peace Artist Award per l’impegno nella promozione dei giovani cineasti. L’Accademia di Belle Arti di Venezia, partner ufficiale dell’evento, offrirà a 15 dei propri studenti – regolarmente iscritti – l’opportunità di partecipare gratuitamente come uditori alle attività del contest.