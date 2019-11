A Como il Meeting Internazionale del Cinema Indipendente

AL VIA A COMO A DICEMBRE L’OTTAVA EDIZIONE DEL MEETING INTERNAZIONALE DEL CINEMA INDIPENDENTE (MICI19), GLI INCONTRI SI ARTICOLERANNO IN TRE GIORNATE

Dal 6 all’8 Dicembre avrà luogo a Como – in collaborazione con Noir in Festival – l’ottava edizione del Meeting Internazionale del Cinema Indipendente (MICI19), un evento molto importante che si articolerà in convegni, market e workshop.

Per quanto riguarda la convegnistica si comincia con Lombardia, le opportunità internazionali del territorio di frontiera con l’apertura del Sindaco di Como Mario Landriscina e gli interventi di Nicola Pini, Carola Gentilini, Carlo Fontana, Nadia Trevisan e Pietro Berra, con la moderazione di Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival.

Si continua con Tax incentives to european audiovisual works a cura dello studio legale internazionale Andersen Tax & Legal, con gli interventi di Patricia Motilla, Pierre Bouley, Daniel Kai Fischer, Karoly Radnai, George McCracken, Ciro Serio, Antonio Monfort Riera di BTF Media e Maria Bonaria Fois di Mondo TV.

Il market del Meeting Internazionale del Cinema Indipendente si sviluppa in 3 sessioni di pitch: Co-Produrre con la Svizzera, in collaborazione con la Ticino Film Commission, in cui verranno presentati i progetti in cerca di co-produzione Italia/Svizzera.

Per la svizzera verrà presentato The Valley della Frama Films, Stella Cadente di Amka Film e per l’Italia verrà presentato Agnus dei di Black Oaks Pictures, Le 4C di Mad 7, Non ridere, non piangere, non giocare della Dinamo Film, Come niente della Guasco, Una coppia perfetta della Bridge Film, Bambinate/La formula magica della IBC Movie, I’m steel there della Nightswim e Tutti i nostri ieri di Panoramic Film.

Per la sessione Cinema di Genere verranno presentati i progetti italiani Hominarius di Redibis Film, Teresa, Luisa e la #NotteRosa della Combo Società Cooperativa, Red Light della 4Dark, Il mio migliore amico della Emma Film, Terramater di Daitona, La macara della Dinamo Film, Lui e l’altro della Reset Production, Elah di Kinedimorae e Io sono vera di Macaia Film. Il PITCH2SCRIPT prevede degli incontri selettivi one to one tra Autori e Produttori.

Mentre il workshop affronterà il nuovo Bando Contributi Selettivi Opere Cinematografiche in regime di coproduzione o di compartecipazione internazionale minoritaria e sarà articolato in quattro moduli.