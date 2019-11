Cine-Regio: l’assemblea annuale

FINITA IN BELLEZZA L’ASSEMBLEA ANNUALE DI CINE-REGIO, IL NETWORK EUROPEO DEI FONDI REGIONALI PER IL CINEMA E L’AUDIOVISIVO

Si è conclusa a Fiuggi l’Assemblea Annuale di Cine-Regio, network europeo dei Fondi regionali per il cinema e l’audiovisivo che coinvolge circa 50 fondi europei, tenutasi quest’anno per la prima volta in Italia, dal 18 al 20 novembre. Il network Cine-Regio, attivo dal 2005, svolge attività di studio e ricerca sull’audiovisivo con le principali istituzioni europee, in particolare sul tema dei supporti e fondi nel campo dell’audiovisivo.

L’ Assemblea annuale è stata l’occasione per i direttori e i rappresentanti dei Fondi Regionali europei, presso l’Hotel Ambasciatori di Fiuggi, di confrontarsi sui punti di maggiore attualità relativi ai fondi, alle tematiche di green set e alle nuove linee di sviluppo strategico dell’audiovisivo internazionale.

L’iniziativa “Cine-Regio annual meeting, Fiuggi 18-20 novembre 2019” è realizzata da Roma Lazio Film Commission in collaborazione con Regione Lazio e Ass.For.SEO, nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020 della Regione Lazio, a valere sul Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014–2020, finalizzata allo sviluppo e consolidamento delle competenze degli operatori per l’innovazione e l’internazionalizzazione del settore audiovisivo.

Il 18 novembre si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’Assemblea annuale Cine-Regio, presso la Sala Consiliare del Municipio di Fiuggi, alla presenza dei Direttori dei Fondi Europei per il Cinema e con gli interventi di Sara Battisti-Consigliere Regionale del Lazio, Alioska Baccarini-Sindaco di Fiuggi, Gerlinde Seitner-Presidente Cine-Regio e Cristina Priarone-Direttore Generale di Roma Lazio Film Commission.

Dopo le attività per la coproduzione realizzate da Roma Lazio Film Commission con i paesi dei Balcani e con il recente accordo siglato con la Rabinovich Foundation di Israele, durante Cine-Regio è stata siglata la firma del protocollo di intesa “Regional Development and Co-Production Agreement” fra Wallimage, Fondo della Vallonia in Belgio, Roma Lazio Film Commission e Ass.For.SEO, alla presenza di Paolo Luci-Presidente Ass.For.SEO, Benjamin Van Hagendoren-Project Manager Wallimage, Luciano Sovena-Presidente Roma Lazio Film Commission. Il protocollo con Wallimage è stato attivato, nell’ambito della Sovvenzione Globale MOViE UP 2020, in considerazione del trend positivo di coproduzioni che negli ultimi anni sono state realizzate tra Italia e Belgio. Il protocollo mira allo sviluppo di iniziative comuni per il settore cinematografico e audiovisivo, nell’ambito della coproduzione, che Film Commission da sempre considera leva di sviluppo per tutto il settore.

Il 19 novembre, al termine dei lavori, si è svolta la serata di gala presso l’Istituto Professionale di Stato dei Servizi Enogastronomici e dell’Ospitalità Alberghiera “Michelangelo Buonarroti” di Fiuggi, alla presenza dei rappresentanti istituzionali, Albino Ruberti-Capo di Gabinetto della Regione Lazio, Mauro Buschini-Presidente del Consiglio Regionale, Sara Battisti-Consigliere Regionale del Lazio, Luciano Sovena-Presidente di Roma Lazio Film Commission, Cristina Priarone – Direttore generale di Roma Lazio Film Commission.

Nel corso della serata, i membri di Cine-Regio hanno potuto apprezzare le specialità culinarie preparate dai ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Michelangelo Buonarroti”, e applaudire calorosamente lo spettacolo “Solo Anna” dedicato ad Anna Magnani, di e con Lidia Vitale.

Il 20 novembre, a conclusione del Meeting, i membri di Cine-Regio, hanno preso parte al Location Tour sul territorio con la visita di Anagni, dove hanno potuto ammirare le bellezze della Cattedrale e visitare il Museo della Cattedrale, in un percorso che ha permesso loro di conoscere le vicende storiche del luogo.