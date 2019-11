CINEMA E DRINK PROPONE UNA RICETTA ISPIRATA AL GIORNO DEL RINGAZIAMENTO: COUNT YOUR BLESSINGS

Cinema & Drink. La creatività nel mondo dei drink travalica qualsiasi confine geografico, mentale e tematico. Drink ispirati a un amore, a una emozione, ma anche a un oggetto, ai luoghi del cuore e a un film amato. Abbiamo chiesto ad alcuni dei migliori barman e barlady romani di individuare un proprio, personale, film del cuore cui ispirarsi. Ne sono scaturite decine e decine di drink, ispirati a filmografie delle più disparate, dai classici Via col Vento ai neo-classici firmati Quentin Tarantino.

MA NON SOLO! Stavolta parliamo di eventi…e nella fattispecie una grande festività americana in particolare: IL GIORNO DEL RINGRAZIAMENTO – THANKGIVING DAY.

Vediamo la ricetta della settimana!

DRINK: COUNT YOUR BLESSINGS



BARMAN: Stefano Santucci,

head barman dell’Hotel Hassler di Roma.

INGREDIENTI:

3 cl Knob Creek Rye Whiskey

2 cl cramberry sauce

1,5 cl maple syrup – sciroppo d’acero

1,5 cl succo di limone

On the side: castagne bollite in infusione con succo di mirtillo e vermouth rosso Antica Formula

Bicchiere: coppa Martini

Garnish: bacche di cranberry e twist di limone

PREPARAZIONE:

Shakerare energicamente tutti gli ingredienti – della tradizione americana e canadese – e versarli in coppa Martini ghiacciata.

ISPIRAZIONE:

Drink realizzato da Stefano Santucci, head barman dell’Hotel Hassler di Roma per il Thanksgiving Day – il Giorno del Ringraziamento – del 28 novembre 2019, in abbinamento al menu del Resident chef Marcello Romano per la cena a tema al Salone Eva dell’hotel.