I film italiani con più nomination ai David di Donatello 2020

SONO TRE I FILM CHE HANNO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI NOMINATION AI DAVID DI DONATELLO 2020

Il traditore, Pinocchio e Il primo re sono i tre film italiani che hanno fatto incetta di nomination per i David di Donatello 2020, i più importanti premi cinematografici italiani.

Fra tutti, il film che ha fatto maggiore incetta di candidature, 18 in totale, è Il Traditore di Marco Bellocchio. La pellicola, che narra le vicende di Tommaso Buscetta (Pierfrancesco Favino), un mafioso e successivamente collaboratore di giustizia, membro di Cosa nostra, era già stato selezionato per rappresentare l’Italia agli Oscar 2020.

Nella corsa ai David di Donatello 2020, il film di Bellocchio è seguito, nel numero di candidature dalla pellicola di Matteo Rovere, Il primo re e da Pinocchio di Matteo Garrone, entrambi con 15 nomination.

Seguono Martin Eden di Pietro Marcello con 11 nomination, 5 è il numero perfetto di Igort con 9 e Suspiria di Luca Guadagnino con 6 nomination.

Bisognerà aspettare venerdì 3 aprile per la premiazione ufficiale, che andrà in onda in prima serata su Rai Uno, ma la terna di nomination lascia già intravedere i potenziali protagonisti dei cosiddetti Oscar italiani.

Il Traditore, Il primo re e Pinocchio sono tre grandi opere che raccontano l’Italia con tutto il suo bagaglio storico e culturale.

Quella dei David di Donatello 2020 sarà ricordata sicuramente come l’edizione più giovanile, abbracciando diverse generazioni dai grandi maestri ai ventenni. Un esempio sono Phaim Bhuiyan (in gara con 4 nomination per Bangla) e Marco D’Amore (L’immortale), entrambi in corsa per il titolo di Miglior regista esordiente.

Se questa edizione rimarrà nella storia come quella più giovanile, non sarà certamente ricordata come quella con più quote rosa. Da segnalare, però a questo proposito, è la doppietta realizzata da Valeria Golino che è in lizza sia nella categoria Miglior protagonista sia in quella non protagonista con i film Tutto il mio folle amore e 5 è il numero perfetto.

Sono già stati assegnati i premi per il miglior film straniero, dove ha trionfato ha Parasite, già vincitore dell’Oscar 2020, e quelli per il miglior cortometraggio, andato a Inverno di Giulio Mastromauto.

Chi vincerà?

Il mio cuore, devo ammetterlo, batte per Il Primo re, un film innovativo e sperimentale, che ha numerosi punti a suo favore: la scelta del protolatino, la fotografia realizzata con luce naturale, i costumi, gli effetti speciali, lo spazio dedicato ai piccoli dettagli per ricreare l’atmosfera di un racconto eroico e tragico e la presenza degli affascinanti e strepitosi Alessandro Borghi e Alessio Lapice che interpretano Remo e Romolo, fondatori della Città Eterna per cui ho un debole.

Queste tutti nominati ai David di Donatello 2020:

Miglior Film

Il traditore

Il primo re

La paranza dei bambini

Martin Eden

Pinocchio



Miglior Regia

Matteo Rovere, Il primo re

Marco Bellocchio, Il traditore

Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini

Pietro Marcello, Martin Eden

Matteo Garrone, Pinocchio

Miglior regista esordiente

Igort, 5 è il numero perfetto

Phaim Bhuiyan, Bangla

Leonardo D’Agostini, Il campione

Marco D’Amore, L’immortale

Carlo Sironi, Sole

Miglior sceneggiatura originale

Phaim Bhuiyan, Vanessa Picciarelli, Bangla

Filippo Gravino, Francesca Manieri, Matteo Rovere, Il primo re

Marco Bellocchio, Ludovica Rampoldi, Valia Santella, Francesco Piccolo, Il traditore

Gianni Romoli, Silvia Ranfagni, Ferzan Ozpetek, La dea fortuna

Valerio Mieli, Ricordi?

Miglior sceneggiatura non originale

Mario Martone, Ippolita Di Majo, Il sindaco del rione Sanità

Thomas Bidegain, Jean-Luc Fromental, Lorenzo Mattotti, La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Maurizio Braucci, Roberto Saviano, Claudio Giovannesi, La paranza dei bambini

Maurizio Braucci, Pietro Marcello, Martin Eden

Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Pinocchio

Miglior attrice protagonista

Valeria Bruni Tedeschi, I villeggianti

Jasmine Trinca, La dea Fortuna

Isabella Ragonese, Mio fratello rincorre i dinosauri

Linda Caridi, Ricordi?

Lunetta Savino, Rosa

Valeria Golino, Tutto il mio folle amore

Miglior attore protagonista

Toni Servillo, 5 è il numero perfetto

Alessandro Borghi, Il primo re

Francesco Di Leva, Il sindaco del rione Sanità

Pierfrancesco Favino, Il traditore

Luca Marinelli, Martin Eden

Migliore attrice non protagonista

Valeria Golino, 5 è il numero perfetto

Anna Ferzetti, Domani è un altro giorno

Tania Garibba, Il primo re

Maria Amato, Il traditore

Alida Baldari Calabria, Pinocchio

Migliore attore non protagonista

Carlo Buccirosso, 5 è il numero perfetto

Stefano Accorsi, Il campione

Fabrizio Ferracane, Il traditore

Luigi Lo Cascio, Il traditore

Roberto Benigni, Pinocchio

Miglior autore della fotografia

Il primo re, Daniele Ciprì

Il traditore, Vladan Radovic

Martin Eden, Francesco Di Giacomo

Pinocchio, Nicolaj Bruel

Ricordi?, Daria D’Antonio

Miglior musicista

Il Flauto Magico di Piazza Vittorio, L’ Orchestra di Piazza Vittorio

Il primo re, Andrea Farri

Il traditore, Nicola Piovani

Pinocchio, Dario Marianelli

Suspiria, Thom Yorke

Miglior canzone originale

Festa, Bangla

Rione sanità, Il sindaco del rione Sanità

Un errore di distrazione, L’ospite

Che vita meravigliosa, La dea fortuna

Suspirium, Suspiria

Miglior scenografo

Nello Giorgetti, 5 è il numero perfetto

Tonino Zera, Il primo re

Andrea Castorina, Il traditore

Dimitri Capuani, Pinocchio

Inbal Weinberg, Suspiria



Miglior costumista

Nicoletta Taranta, 5 è il numero perfetto

Valentina Taviani, Il primo re

Daria Calvelli, Il traditore

Andrea Cavalletto, Martin Eden

Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

Miglior truccatore

Andreina Becagli, 5 è il numero perfetto

Roberto Pastore, Andrea Leanza, Valentina Visintin, Lorenzo Tamburini, Il primo re

Dalia Colli, Lorenzo Tamburini, Il traditore

Dalia Colli, Mark Coulier (trucco prostetico), Pinocchio

Fernanda Perez, Suspiria

Miglior acconciatore

Marzia Colomba, Il primo re

Alberta Giuliani, Il traditore

Daniela Tartari, Marin Eden

Francesco Pegoretti, Pinocchio

SuspiriaManolo Garcia, Suspiria

Miglior montatore

Gianni Vezzosi, Il primo re

Jacopo Quadri, Il sindaco del rione Sanità

Francesca Calvelli, Il traditore

Aline Hervé, Fabrizio Federico, Martin Eden

Marco Spolentini, Pinocchio

Miglior suono

Cinque è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Martin Eden

Pinocchio



Migliori effetti visivi

5 è il numero perfetto

Il primo re

Il traditore

Pinocchio

Suspiria

Miglior documentario

Citizen Rosi di Didi Gnocchi e Carolina Rosi

Fellini fine mai di Eugenio Cappuccio

La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari di Simone Isola e Fausto Trombetta

Selfie di Agostino Ferrente