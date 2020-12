Ellen Page ha fatto coming out e ora si chiama Elliot Page

LA STAR DI JUNO E DI INCEPTION, ELLEN PAGE HA ANNUNCIATO SUI SOCIAL DI ESSERE TRANSGENDER. ORA SI CHIAMERA’ ELLIOT PAGE

Non è certo la prima star del mondo dello spettacolo ad aver intrapreso un coraggioso percorso di transizione. Qualche giorno fa, attraverso i suoi canali social, Ellen Page, star di Juno, per il quale era stata candidata gli Oscar, e di Inception, ha confessato di essere transgender. Da ora in poi, dunque, la star canadese 33enne, si farà chiamare Elliot Page.

“D’ora in poi chiamatemi Elliot” ha dichiarato in un lungo ed emozionante post apparso su tutti i suoi social, chiedendo che d’ora in poi siano utilizzati, nei suoi confronti, appellativi al maschile. Ma è stato un coming out che non ha sorpreso più di tanto i fan, poiché, nel corso degli anni, l’attrice non aveva nascosto la sua omosessualità, dichiarando qualche anno fa di essere lesbica.

Sposato con la ballerina e coreografa Emma Porter, Elliot Page, al secolo Ellen page, continuerà a recitare nei panni di Vanya Hargreeves nella serie tv Netflix The Umbrella Academy. La serie, diventata uno dei maggiori successi della piattaforma, è incentrata sulle vicende di una famiglia di sette supereroi e Vanya ha, fra i suoi super poteri, il dono delle onde sonore distruttive, in grado di provocare che terribili conseguenze su ciò che la circonda.

Nella serie non si sta pensando di cambiare il genere del personaggio, ma Netflix sta provvedendo ad aggiornare i titoli in cui è nominato l’attore,.

Il coming out della star del cinema si aggiunge a quello di altri attori, fra cui Laverne Cox, Trace Lysette, Brian Michael Smith. E arriva dopo un lungo percorso che ha portato l’attore alla completa accettazione di sé. Una confessione intensa, dalla quale traspare tanta sensibilità nell’affrontare un tema così delicato, non tralasciando la delicata questione della violenza di genere.