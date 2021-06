Fantasy e horror: generi in voga

SPAZIO ALL’AVVENTO DEI GENERI COME FANTASY E HORROR: NON SOLO AL CINEMA, MA ANCHE NEI GIOCHI ONLINE E VIDEOGIOCHI

Due generi che appassionano milioni di fan nel mondo sono sicuramente il fantasy e l’horror, ambedue particolarmente accattivanti e di successo. Una doppia varietà di intrattenimento che investono in particolare cinema, videogiochi e giochi online.

Il Fantasy è un genere di narrativa caratterizzato dalla dominante presenza di contesti ed elementi altamente immaginativi, dalla magia agli esseri soprannaturali, dai mondi immaginari alla dotazione di superpoteri. Il fantasy si caratterizza per essere ambientato sempre sulla Terra ma in realtà su un altro mondo con tempo e geografia indistinta. Il padre della narrativa fantasy moderna viene considerato l’inglese J. R.R. Tolkien, celebre soprattutto per la trilogia Il Signore degli Anelli.

L’Horror invece è quel genere che mira a suscitare sentimenti di spavento e orrore, la paura dunque come argomento principale della storia che propone situazioni da brivido, luoghi sinistri, presenze minacciose, fantasmi, morti viventi: queste solo alcune delle componenti della narrativa in questione.

Le prime apparizioni dell’horror, come genere letterario, risalgono alla fine del Settecento, con la nascita in Inghilterra del romanzo gotico ed ha anche in questo caso un ‘padre’ inglese visto che fu lo scrittore Horace Wolpole a pubblicare nel 1764 il libro “Il castello di Otranto“, ovvero il primo romanzo gotico della storia.

Ma nel tempo i generi Fantasy ed Horror hanno cominciato a popolare non solo gli scaffali dei libri o le cineteche, ma anche in altri segmenti dell’intrattenimento, diventando punto di riferimento di tanti videogiochi e di conseguenza di giochi online.

Per i fan del settore impossibile non citare serie leggendarie come quelle di The Elder Scrolls, Warcraft, Ultima, Zelda o Final Fantasy, capaci di segnare la storia, così come nell’horror è capitato anche ai vari Resident Evil, Silent Hill, Dead Space, Alien Isolation, Resident Evil ed altri ancora.

E, come detto poc’anzi, anche l’industria dei giochi online si è catapultata nel Fantasy e nell’Horror realizzando slot machine ‘paurose’ ed ‘inimmaginabili’, da Dracula a Blood Suckers, regalando anche quel brivido in più che rende ancor più adrenalinica la partecipazione.

Film che hanno fatto storia sono diventati giochi online, come Lo Squalo, Alien, Nightmare, Saw-L’enigmista e Venerdì 13, tanto per citare soprattutto i film cult, altrettanti film invece hanno trovato nuova vita nelle slot machine come House of Doom, The Dark Joker Rizes, Ghost Pirates, Wild Blood.