Angelina Jolie in Puglia per le riprese di Without Blood

IN PUGLIA DA QUALCHE GIORNO SONO INIZIATE LE RIPRESE DEL NUOVO FILM WITHOUT BLOOD DI ANGELINA JOLIE CON TRATTO DAL BESTSELLER DI ALESSANDRO BARICCO

La Puglia diventa, ancora una volta, set cinematografico e mette in mostra le sue meravigliose bellezze a livello internazionale, arrivando fino a Hollywood. Da pochi giorni, infatti, la troupe guidata da Angelina Jolie è arrivata in Puglia, a Martina Franca, dopo le riprese concluse a Matera. Il paesaggio pugliese, quindi, sarà lo sfondo su cui si svolgeranno le vicende del film Without Blood con la regia dell’attrice internazionale e tratto dal bestseller Senza sangue di Alessandro Baricco.

Ulivi, sole, vento, mare e muretti a secco sembrano aver lasciato un segno profondo nel cuore di Angelina Jolie che a marzo aveva effettuato un sopralluogo in terra pugliese, in compagnia di una delle figlie. Ora è giunto il momento di girare le prime scene e il centro storico della cittadina della Valle d’Itria è stato trasformato in un luogo sudamericano con insegne in spagnolo, attori in costume, auto d’epoca e una fontana costruita per l’occasione in piazza.

Without Blood si ispira al romanzo di Baricco in cui Nina, figlia di un fattore, assiste all’omicidio del padre e del fratello ma riesce a sopravvivere nascondendosi in una botola. Anni dopo ritroverà uno dei responsabili del delitto per poterlo affrontare e guardare negli occhi. Di questo nuovo lavoro dell’attrice americana non si hanno molti dettagli ma il cast, fra cui spiccano i nomi degli attori candidati all’Oscar Salma Hayek Pinault e Demián

Bichir, dopo la Basilicata e la Puglia si sposterà a Roma per completare le riprese.

Prodotto da Fremantle (Andrea Scrosati), Jolie Productions (Angelina Jolie), The Apartment Pictures (Lorenzo Mieli), società del gruppo Fremantle e De Maio Entertainment (Lorenzo De Maio), il film sarà distribuito in tutto il mondo da Fremantle.

Without Blood è il quinto film diretto da Angelina Jolie, il primo di un accordo triennale con Fremantle e si preannuncia un grande successo, visto anche l’apprezzamento ottenuto dal romanzo, “un’opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ne derivano da un punto di vista unico, chiedendoci cosa andiamo a cercare dopo aver subito un trauma, una perdita o un’ingiustizia” ha affermato l’attrice.