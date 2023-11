Catania Film Fest: spazio al cinema indie

DONATELLA FINOCCHIARO, GIORGIO TIRABASSI E BRANDO DE SICA TRA GLI OSPITI DEL CATANIA FILM FEST 2023

La XII edizione del Festival del Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo si terrà dal 12 al 19 novembre tra il Cinema King Multisala e ZO centro culture contemporanee

Oltre 60 le opere in concorso da 20 paesi d’Europa, focus sul cinema albanese, retrospettiva sul regista turco Nuri Bilge Ceylan, incontri e masterclass

Attesi anche Matranga e Minafò, Ginevra Nervi, Lucia Sardo, Manuela Ventura, Francesco Foti, Carlo Sironi, Piero Messina, Edoardo Morabito, Lorenzo Tiberia, Todor Matsanov, Annina Alexis Fedorkova

Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Brando De Sica saranno tra gli ospiti della dodicesima edizione del Catania Film Fest, il Festival del Cinema Indipendente Europeo e del Mediterraneo, che si svolgerà dal 12 al 19 novembre tra il Cinema King Multisala (via Antonio de Curtis, 14) e Zo centro culture contemporanee (Piazzale Rocco Chinnici, 6), fondato da Cateno Piazza e organizzato dall’Associazione Culturale Alfiere Productions di Daniele Urciuolo, in collaborazione con le associazioni Catania Film Festival e Zo.

«Il Catania Film Fest fortifica la sua vocazione di scoperta e valorizzazione del cinema indipendente italiano ed europeo con il prestigioso concorso di film, documentari e cortometraggi. Sarà per il pubblico una grande occasione per scoprire moltissimi giovani registi di grande talento, grazie ad un programma denso di appuntamenti che si estende per otto giorni tra proiezioni, incontri, eventi speciali, presentazioni, masterclass, degustazioni», ha dichiarato Cateno Piazza.

La direzione artistica composta dal critico Emanuele Rauco, la regista Laura Luchetti e dallo stesso Cateno Piazza, ha selezionato oltre 60 opere tra lungometraggi, documentari e cortometraggi in concorso e fuori concorso, provenienti da 20 Paesi d’Europa, divise in quattro sezioni competitive: Catania Film Europa, Catania Film Italiana, Catania Corto Europa, Catania Corto Italiana.

Le prime tre giornate saranno dedicate alle anteprime siciliane al King Multisala: domenica 12 novembre “Materia fuori posto” di Nikolaus Geyrhalter, pluripremiato documentario che affronta il tema dell’impatto ambientale causato dall’accumulo e dallo smaltimento dei rifiuti in diverse aree del mondo. Lunedì 13 novembre, “Mimì – Il principe delle tenebre”, alla presenza del regista Brando De Sica, figlio e nipote d’arte, opera sull’importanza dei sogni e della fuga dalla realtà, presentata fuori concorso al Locarno Film Festival 2023. Martedì 14 novembre “The beat bomb”, il documentario sulla Beat Generation, diretto da Ferdinando Vicentini Orgnani, con le musiche di Paolo Fresu. Il 15 verrà proiettato il film “GLI OSPITI” di Svevo Moltrasio, opera prima prodotto dallo stesso Moltrasio con Simone Bracci per Renaissance Produzioni.

“L’Avamposto” di Edoardo Morabito è il film di apertura della dodicesima edizione del Catania Film Fest (mercoledì 15 novembre), presso il Zo centro culture contemporanee. Tra gli eventi speciali: L’anteprima Nazionale di “A.P. Giannini – Bank to the future” di Valentina Signorelli e Cecilia Zoppelletto (16 novembre), la proiezione del film “Gli attassati” di Lorenzo Tiberia, alla presenza dei protagonisti Matranga e Minafò (16 novembre), un omaggio al regista turco Nuri Bilge Ceylan (16 novembre), un focus sul cinema albanese (17 novembre), un omaggio a Lina Wertmuller (18 novembre), e la sezione “Sinestetica – Vedere il suono, sentire l’immagine” con la performance audio/video della compositrice Ginevra Nervi (19 novembre) in collaborazione con Zo centro culture contemporanee. Grande attesa per gli incontro con gli attori con Donatella Finocchiaro (18 novembre) e Giorgio Tirabassi (19 novembre).

Tra gli ospiti anche Lucia Sardo, Manuela Ventura, Francesco Foti, Carlo Sironi, Piero Messina, Lorenzo Tiberia, Todor Matsanov, Annina Alexis Fedorkova, Francesca Mazzoleni..

A decretare le opere vincitrici de la Grande Giuria del CFF presieduta da Carlo Sironi e composta da dodici giurati e articolata in 4 giurie specifiche rappresentate da registi, sceneggiatori, compositori, produttori, critici, giornalisti e direttori artistici.

Sezione Catania Film Europa 12: Concorso Europeo aperto a lungometraggi e documentari indipendenti: Carlo Sironi (regista), Paolo Buonvino (Compositore, musicista e direttore d’orchestra), Giovanni Pompili (produttore Kino Produzioni); Sezione Catania Film Italiana 12: Concorso aperto a lungometraggi e documentari indipendenti italiani: Francesca Mazzoleni (regista e sceneggiatrice), Sonia Serafini (giornalista di cinema), Piero Messina (regista); Sezione Catania Corto Europa 12: Concorso Europeo aperto a cortometraggi: Alfredo Federico (Founder & CEO, Member, European Film Academy, 39FILMS), Fulvia Toscano (Direttore Artistico di Naxoslegge. Festival delle narrazioni), Renato Scatà (critico cinematografico); Sezione Catania Corto Italiana 12: Concorso aperto a cortometraggi italiani: Alessandra Gonnella (regista e sceneggiatrice), Carlo Griseri (giornalista, critico cinematografico e direttore Seeyousound festival), Maria Lombardo (giornalista e critico cinematografico).

«Il Catania Film Fest cresce di anno in anno ed è sempre più stimolante provare a creare un’offerta che soddisfi sia il nostro pubblico affezionato sia chi solitamente non è abituato a fare un’immersione profonda nel cinema d’autore. Se siamo giunti alla dodicesima edizione è merito di chi ci sostiene da tempo ed è per loro che continuiamo a proporre occasioni di incontro e di scoperta in questa città meravigliosa – che è la culla del Mediterraneo – non solo attraverso il cinema ma anche con la musica, l’enogastronomia e la formazione. Quest’anno abbiamo realizzato un programma adatto a tutti, giovani e meno giovani. Vi aspettiamo», ha dichiarato Daniele Urciuolo.

Il Catania Film Fest ha il sostegno della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo – Sicilia Film Commission, nell’ambito del Programma “Sensi Contemporanei” e “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”, con il patrocinio del Comune di Catania, l’Accademia di Belle Arti, l’University of East London, l’Ambasciata della Repubblica d’Albania in Italia, Fermati al Rosso – Associazione Palinuro e Folk di Magda Masano, il festival si svolge a Catania, nel distretto economico e turistico del Sud-Est della Sicilia.