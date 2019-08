Edera Film Festival: gran finale

EDERA FILM FESTIVAL CHIUDE IN BELLEZZA LA KERMESSE DI CINEMA EMERGENTE A TREVISO

Si è chiusa in bellezza la quattro giorni di cinema emergente della Treviso d’autore: un viaggio intenso ed entusiasmante nella produzione cinematografica indipendente, che dal 31 luglio al 3 agosto ha trasformato la città in una piattaforma di sinergie fra attori del territorio locale e protagonisti della scena creativa internazionale.

Confermando il trend già molto positivo registrato alla prima edizione, la grande affluenza di pubblico in sala e agli appuntamenti collaterali ha fatto da testimone al trionfo assoluto del talento internazionale under 35.

Vincitori delle tre sezioni ufficiali del concorso sono i film:

"Happy Together" di Marie De Hert ed Ellen Pollard (Belgio, 2017) – Premio per il Miglior Cortometraggio, per la capacità di rappresentare con grande sensibilità tematiche delicate quali la solitudine e la paura dello straniero, offrendo un quadro d'insieme che emoziona e fa riflettere sull'inutilità del pregiudizio;

"Le Ciel, la Terre et l'Homme" di Caroline Reucker (Germania, 2018) – Premio per il Miglior Documentario, per l'abilità dimostrata dalla regista nel costruire un'opera equilibrata e completa, in cui l'osservazione partecipata di matrice antropologica si mescola a momenti poetici e rarefatti;

di Caroline Reucker (Germania, 2018) – , per l’abilità dimostrata dalla regista nel costruire un’opera equilibrata e completa, in cui l’osservazione partecipata di matrice antropologica si mescola a momenti poetici e rarefatti; “Un giorno all’improvviso” di Ciro d’Emilio (Italia, 2018) – Premio per il Miglior Lungometraggio, per la sensibilità e la delicatezza con cui tratta tematiche sociali e psicologiche particolarmente complesse ed attuali.

Accanto ai vincitori, le Giurie Tecniche del festival hanno voluto riconoscere l’originalità, la sensibilità e la delicatezza degli sguardi degli autori in concorso sulle questioni intime e collettive che contraddistinguono la contemporaneità individuando tre menzioni speciali: “Inanimate” di Lucia Bulgheroni (Regno Unito, 2018) – Menzione Speciale Sezione Cortometraggi; “Synti, Synti (l’île écorchée)” di Marion Jhöaner (Francia, 2018) – Menzione Speciale Sezione Documentari; “The Pigeons Thieves” di Osman Nail Doğan (Turchia, 2018) – Menzione Speciale Sezione Lungometraggi.

Al film “Copper Mountains” della regista tedesco-finlandese Carolin Koss va, invece, il Premio Speciale Donne Si Fa Storia, assegnato dalla Giuria composta da Cristina Greggio, Emanuela Zilio e Eric Rittatore e presieduta dell’ospite internazionale d’eccezione Michel Ocelot. Il Premio sarà consegnato alla regista in un apposito evento organizzato nel corso della 76^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, nello Spazio Regione del Veneto, sabato 31 agosto 2019.

Il nuovo Premio della Direzione Artistica è stato assegnato dai Direttori Artistici Gloria Aura Bortolini, Giuseppe Borrone e Sandro Fantoni al film statunitense “The French Teacher” di Stefania Vasconcellos, premiato per la capacità dell’opera di ritrarre il tema del conflitto generazionale con grande sensibilità e competenza, attraverso una fine dialettica fra linguaggi e idiomi diversi. Da lodare, inoltre, la capacità di introspezione psicologica, enfatizzata dai dialoghi serrati e dalla solida padronanza del mezzo espressivo, che ha interessato il personaggio complesso e sfaccettato di una donna matura ideato da una giovane autrice.

Alla regista vincitrice del Premio della Direzione Artistica è dedicata un’opera tessile realizzata dall’artista trevigiana Patrizia Polese, in collaborazione con Tessitura La Colombina, a testimonianza della volontà del festival di valorizzare a tutto tondo il potenziale artistico del territorio in cui il festival si radica, mettendolo in dialogo con il fermento creativo dei giovani cineasti internazionali in concorso.

Fondamentali per la riuscita di questa seconda edizione del festival il patrocinio di Regione del Veneto, Comune di Treviso, Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Cassamarca, il sostegno della rete degli sponsor ufficiali composta da Caseificio Formaggi Tomasoni Srl, Hausbrandt Trieste 1892 SpA, Masi Agricola SpA, Tessitura La Colombina, Veneta Cucine SpA, il contributo di Confcommercio Imprese per l’Italia Treviso, la partecipazione degli sponsor tecnici Alchimia Treviso, Baldoin Viaggi SNC, Bevande Futuriste, De.Co Veneto, Hotel Maggior Consiglio, Orobasilico, Printmateria e Pubbliservice e la media partnership de La Tribuna di Treviso, Radio Veneto Uno, Radio Ca’ Foscari e Film4Life – Curiosi di Cinema.