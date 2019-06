INIZIATE LE RIPRESE DELLA FICTION CON LINO GUANCIALE NEI PANNI DE IL COMMISSARIO RICCIARDI, PROTAGONISTA DEI LIBRI DI MAURIZIO DE GIOVANNI

Una nuova fiction per Rai Uno. Sono, infatti, iniziate qualche giorno fa le riprese a Taranto della fiction che vedrà Lino Guanciale nei panni del Commissario Ricciardi. Il protagonista dei libri di Maurizio De Giovanni diventa, dunque, serie tv con la regia di Alessandro D’Alatri.

Dopo il successo ottenuto da I Bastardi di Pizzofalcone, quindi, Rai Fiction è pronta a replicare il successo della trasposizione in fiction dei romanzi di De Giovanni.

Ambientata nella Napoli degli anni trenta, la fiction verrà ripresa oltre che in Campania anche in Puglia, in particolare a Taranto. Nel periodo fascista, dunque, il Commissario si ritroverà a dover affrontare numerosi misteri. Non si sa ancora molto sulla trama ma immaginiamo che verrà seguita la linea narrativa dei romanzi, con il Commissario Ricciardi circondato da altri personaggi. Ci saranno Rosa Vaglio (Nunzia Schisano), perpetua del commissario, Enrica Colombo (Vera Ratti), la vicina di casa per la quale prova un amore platonico. Ma saranno presenti, anche, il dottor Bruno Modo (Enrico Iannello), amico e legale del Commissario e il Brigadiere Maione (Antonio Milo), la sua fidata spalla destra. Nel cast anche Peppe Servillo, Serena Iansiti, Giovanni Allocca, Fulvia Sacchi e Adrianno Falvino.

Nonostante siano cominciate da pochi giorni le riprese, è già stata diffusa una prima foto suoi social del protagonista, Lino Guanciale. Per vedere la fiction prodotta da Rai Fiction in associazione con Clemart, bisognerà, però, aspettare il nuovo palinsesto 2019/2020. Nel frattempo, potreste approfittare dell’estate per leggere i romanzi da cui saranno tratte le storie e immergervi già nell’affascinante vita del Commissario…