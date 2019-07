Carnival Row: in arrivo la nuova serie Amazon Prime Video

Dal 30 agosto disponibile la nuova serie con Orlando Bloom e Cara Delevingne

Sarà disponibile per tutti i clienti Amazon Prime Video dal 30 agosto Carnival Row, nuova serie fantasy con protagonisti Orlando Bloom e Cara Delevingne. La serie è basata sul romanzo A Killing on Carnival Row di Trevis Beacham.

Carnival Row è ambientata in un mondo fantasy vittoriano, in cui vivono anche creature mitologiche costrette a fuggire dai loro regni di origine, in seguito all’invasione subita dagli uomini. Per queste creature, alle quali è proibito di vivere, amare e di volare in libertà, è impossibile convivere con gli esseri umani. Ma anche nell’oscurità la speranza sopravvive: un detective umano, Rycroft Philostrate (Bloom), e una fata, Vignette Stonemoss (Delevingne), intrecciano una relazione pericolosa in una società sempre meno tollerante. Vignette, inoltre, cova un segreto che può mettere in pericolo il mondo di Philostrate proprio mentre sta seguendo il caso più importante della sua vita: una serie di orribili omicidi che mettono a repentaglio la pace a Row.

Oltre agli attori già citati, nel cast troviamo anche David Gyasi (Interstellar), Karla Crome (Under the Dome), Indira Varma (Game of Thrones) e Tamzin Merchant (Salem). Tra i produttori esecutivi troviamo invece Marc Guggenheim (Arrow, Eli Stone), René Echevarria (Star Trek, Teen Wolf, Castle, Medium), Jon Amiel (Outsiders), Orlando Bloom e la stessa Travis Beacham.

Come già detto, Carnival Row debutterà il 30 Agosto 2019 su Amazon Prime Video. Inizialmente sarà disponibile solo in versione originale in più di 200 paesi, per poi arrivare in versione doppiata nell’arco dell’anno.