Amazon Prime Video e i titoli per “viaggiare” in Italia

L’estate 2020 è all’insegna del turismo di prossimità e delle vacanze alla scoperta dell’Italia. Un viaggio che possiamo iniziare anche con film, documentari e serie, partendo per un’avventura che si snoda da nord a sud: dalla Valle D’Aosta di Rocco Schiavone alla Sicilia scelta da Antonioni per L’Avventura, dalle Funne trentine al San Francesco di Zeffirelli, dalle Marche leopardiane alla Napoli di Capuano. Per finire con i fuggitivi di Celebrity Hunted, la prima serie Amazon Original italiana che segue un gruppo di personaggi famosi in tutta la penisola. Queste e tante altre storie per viaggiare in Italia sono disponibili su Amazon Prime Video.

Alcuni dei titoli in streaming sulla piattaforma