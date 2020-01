Federico Fellini, eventi e mostre per il centenario della nascita

MOSTRE, ALLESTIMENTI ED EVENTI IN PROGRAMMA PER I 100 ANNI DALLA NASCITA DEL REGISTA FEDERICO FELLINI

Avrebbe compiuto 100anni il 20 gennaio 2020, Federico Fellini il grande regista del cinema italiano, vincitore di quattro Oscar per miglior film straniero con La strada, Le notti di Cabiria, 8 1/2 e Amarcord.

In occasione di questa importante ricorrenza non mancano le celebrazioni e gli appuntamenti messi a punto per omaggiarlo e ricordarlo.

A farla da padrona, ovviamente, sono i suoi capolavori cinematografici, pietre miliari di oltre 40 anni di cinema italiano.

Ha debuttato proprio il 20 gennaio un nuovo canale televisivo, Cine34, dedicato proprio al cinema italiano. Nella giornata sono stati mandati in onda otto film restaurati del maestro, con una sorta di non-stop, dal titolo Fellini 100 e che ha portato in. in prima serata due opere straordinarie, Amarcord e La dolce vita.

Non mancano, poi, diverse mostre dedicate al Maestro che lo celebrano insieme ai suoi capolavori. A Roma, Milano, Trieste e nella sua città natale, Rimini, si possono visitare allestimenti e prendere parte a iniziative per celebrare il centenario dalla sua nascita.

A Rimini, fino al 15 marzo, presso Castel Sismondo, vi è la mostra Fellini 100 Genio immortale. La mostra. Ci sono disegni, film, costumi, manoscritti e fotografie per ripercorrere la storia d’Italia dagli anni ’20 e ’30 fino agli ’80 attraverso i film di Fellini. La mostra, curata da Marco Bertozzi e Anna Villari, si sposterà poi a Roma, Los Angeles, Mosca e Berlino. A Roma, invece, presso la Biblioteca Angelica, fino al 28 febbraio sarà allestita la mostra Federico Fellini, un percorso per comprendere l’uomo dietro il mito, il suo sguardo e la sua mimica. Nell’allestimento, poi, è presente un cartaceo proveniente da una collezione privata intitolato La dieta dell’astronauta, una sorta di gioco fra amici e di racconto sulla dieta degli artisti e degli astronauti.

A Cinecittà, poi, dal 20 gennaio è possibile visitare una mostra- installazione dal titolo È Felliniana- Ferretti sogna Fellini, messa a punto dallo scenografo premio Oscar Dante Ferretti e sua moglie Francesca Lo Schiavo. Nel percorso di mostra ci si potrà totalmente immergersi nel mondo felliniano e nell’amicizia fra il regista e lo scenografo. Sarà un viaggio nei luoghi che hanno ispirato il regista e degli oggetti che lo hanno sempre caratterizzato, dall’automobile alla casa di piacere al cinema.

Numerosi eventi e appuntamenti per conoscere ed esplorare il magnifico mondo di Federico Fellini.