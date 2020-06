Il diritto di opporsi visibile gratis

IL DIRITTO DI OPPORSI: WARNER BROS. RENDE DISPONIBILE IL DRAMMA LEGALE DIRETTO DA DESTIN DANIEL CRETTON PER CONTRASTARE IL RAZZISMO

Warner Bros. ha recentemente annunciato che renderà disponibile gratuitamente il suo dramma legale Il diritto di opporsi (il titolo originale è Just Mercy) su piattaforme digitali come Amazon e l’app Apple TV per tutto il mese di Giugno in risposta alla morte di George Floyd che ha scosso il mondo intero.

Mentre le proteste continuano a manifestarsi in tutti gli Stati Uniti e alcuni cortei sono stati organizzati anche in Europa, lo studio spera che il film diretto dal regista indie Destin Daniel Cretton (Il castello di vetro, Short Term 12) possa essere usato come strumento educativo per aiutare le persone a conoscere meglio il razzismo sistemico nella società americana.

“Crediamo nel potere della storia”, recita una dichiarazione della Warner Bros. “[…] Per partecipare attivamente al cambiamento che il nostro Paese sta cercando così disperatamente, vi incoraggiamo a saperne di più sul nostro passato e sulle innumerevoli ingiustizie che ci hanno portato dove siamo oggi. Grazie ad artisti, narratori e sostenitori che hanno contribuito a realizzare questo film. Guardatelo con la vostra famiglia, amici e alleati”.

Il diritto di opporsi è uscito nelle sale americane lo scorso Natale dopo l’anteprima mondiale del dramma al Toronto International Film Festival 2019 ed è stato rilasciato in Italia il 30 Gennaio 2020. Michael B. Jordan interpreta Bryan Stevenson, un avvocato difensore che, coadiuvato da Eva Ansley (Brie Larson), affronta il caso di Walter McMillian (Jamie Foxx), un uomo afroamericano condannato per omicidio nonostante le prove che dimostrano la sua innocenza. Tra episodi di razzismo e manovre legali, Stevenson lotterà con tutte le sue forze per la vita di McMillian.

La pellicola ha incassato 50 milioni di dollari in tutto il mondo e ha fatto guadagnare a Jamie Foxx una nomination come migliore attore non protagonista agli Screen Actors Guild Award 2020.