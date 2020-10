TUTTO IL MONDO BLOCCATO PER MESI, MA PIAN PIANO SI RIPARTE: ECCO TRE ATTESISSIME PRODUZIONI CHE HANNO RIPRESO A LAVORARE DOPO LO STOP DA COVID-19

Un mondo intero fermato dalla pandemia da Covid-19. Non sono ovviamente rimasti esenti neppure quelli cinematografico e televisivo, che per mesi hanno visto le proprie produzioni bloccate tra mille incertezze e interrogativi. E non per tutti ci sono buone notizie. Molti titoli hanno visto un significativo slittamento nel calendario di uscita, ma altri la definitiva cancellazione nonostante indici di ascolto e interesse del pubblico davvero alti (come è accaduto per Glow).

Mentre tutto riparte, quindi non senza problemi, anche la lavorazione di alcuni fra gli show più attesi del piccolo schermo riprende. Eccone alcune che hanno dovuto spegnere macchina e luci per poi riaccenderli a distanza di mesi.

STRANGER THINGS 4

Due settimane fa la notizia del nuovo via alle riprese: sono ricominciati i lavori per la serie tv di successo targata Netflix Stranger Things, giunta alla sua quarta stagione. La produzione si era interrotta il 13 marzo col sopraggiungere dell’ondata mondiale di infezioni da Covid-19, dopo ben sei mesi di stop, e ad oggi lo show non ha ancora una data di rilascio, anche se probabilmente sarà fissata per la prossima primavera. Intanto però sono stati diffusi su twitter dagli sceneggiatori i titoli dei primi degli otto episodi di quella che quasi certamente non sarà la stagione finale della serie: The Hellfire Club, Tick Tok Mr Clock, You Snooze You Lose.

THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER

Situazione complicata quella di The Falcon and the Winter Soldier, attesissima serie tv destinata a Disney+. Inizialmente attesa per l’autunno 2020, poi anticipata ad agosto, ad oggi ancora non ha una nuova data di rilascio. A complicare le riprese sono stati i numerosi spostamenti per l’Europa imposti dallo script.

THE WITCHER 2

La lavorazione della serie tv fantasy The Witcher 2 è stata ferma per cinque mesi, ed è ripresa il 12 agosto scorso fino presumibilmente a fine anno. Non ha ancora una data di distribuzione (si vocifera il prossimo settembre), ma intanto sono state pubblicate le prime foto dal set che vedono nuovamente Henry Cavill vestire i panni del protagonista Geralt di Rivia. Dove le trovate? Proprio sul suo profilo Instagram!