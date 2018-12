Bruce Springsteen “live” su Netflix

The Boss arriva sulla piattaforma di streaming con il suo concerto acustico

Springsteen on Broadway è una performance acustica da solista di Bruce Springsteen, l’artista vincitore del premio Tony, di un Oscar e ben 20 Grammy.

Ispirata alla sua autobiografia best-seller “Born to Run”, Springsteen on Broadway è approdato ieri su Netflix e offre l’occasione di una serata speciale con The Boss, la sua chitarra, un pianoforte e tante sue storie personali. Con lui, anche la partecipazione straordinaria dell’artista Patti Scialfa.

Il gigante dello streaming ha reso disponibile dal 16 dicembre agli spettatori di tutto il mondo questa performance osannata dalla critica internazionale.

Il 14 dicembre, il giorno prima dell’ultimo concerto di Bruce Springsteen al Jujamcyn’s Walter Kerr Theathre di Broadway, è uscito in tutto il mondo su 2CD, 4LP e in digitale anche Springsteen On Broadway, la versione discografica su 2CD, 4LP e in digitale della registrazione dello show tenuto da questo grande artista dal 12 ottobre 2017 per 236 volte.