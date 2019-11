Torino Film Festival 2019: il programma

DA JOJO RABBIT A TRUE HISTORY OF KELLY GANG, ECCO TUTTI IL PROGRAMMA UFFICIALE DELLA 37ESIMA EDIZIONE DEL TORINO FILM FESTIVAL

Stamattina ha avuto luogo la conferenza stampa dove sono stati annunciati tutti i film che saranno presentati durante la 37esima edizione del Torino Film Festival, che avrà luogo dal 22 al 30 Novembre.

Il film d’apertura sarà Jojo Rabbit di Taika Waititi, vincitore del premio del pubblico allo scorso Toronto International Film Festival e in uscita in Italia il 23 Gennaio 2020. La pellicola racconta la storia di un ragazzino che metterà in discussione gli ideali del regime nazista dopo aver scoperto che la madre nasconde in soffitta una bambina ebrea.

La chiusura sarà invece affidata alla commedia crime Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson con protagonisti Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Daniel Craig, Toni Colette e Michael Shannon.

Tra i titoli più attesi troviamo anche l’horror The Lodge, L’inganno perfetto di Bill Condon, il western True History of Kelly Gang tratto dall’omonimo romanzo di Peter Carey, Queen & Slim di Melina Matsoukas e Beats diretto da Brian Welsh.

Di seguito il programma completo del Torino Film Festival 2019:

Concorso

Algunas Bestias di Jorge Riquelme Serrano

Le Choc du Future di Marc Collin

Dylda/Beanpole di Kantemir Balagov

Fin de Siglo di Lucio Castro

Il grande passo di Antonio Padovan

El Hoyo/ The Platform di Galder Gaztelu-Urrutia

Hvìtur, Hvìtur Dagur/ A White, White Day di Hlynur Pálmason

Ms. White Light di Paul Shoulberg

Now is Everything di Riccardo Spinotti e Valentina De Amicis

Ohong Villagec di Lungyin Lim

Pink Wall di Tom Cullen

Prélude di Sabrina Sarabi

Raf di Harry Cepka

Le rêve de noura di Hinde Boujemaa

Wet Season di Anthony Chen

Festa Mobile

Beats di Brian Welsh

Colpiti al cuore di Alessandro Bignami

Dreamland di Miles Joris-Peyrafitte

Frances Ferguson di Bob Byington

Frida viva la vida di Giovanni Troilo

L’inganno perfetto di Bill Condon

La grande strada azzurra di Gillo Pontecorvo

Jojo Rabbit di Taika Waititi

Cena con delitto – Knives Out di Rian Johnson

La Gomera / The Whistlers di Corneliu Porumboi

Il ladro di bambini di Gianni Amelio

Lontano Lontano di Gianni Di Gregorio

Magari di Ginevra Elkann

Mi chiamo Altan e faccio vignette di Stefano Consiglio

Mientras dure la guerra di Alejandro Amenábar

Nour di Maurizio Zaccaro

The projectionist di Abel Ferrara

Queen & Slim di Melina Matsoukas

Simple Women di Chiara Malta

Spider in the web di Eran Riklis

Star Stuff di Milad Tangshir

Tommaso di Abel Ferrara

True History of Kelly Gang di Justin Kurzel

L’ultimo piano della Scuola di G.M. Volonté

Vaccini. 9 Lezioni di scienza di Elisabetta Sgarbi

After Hours

The Barefoot Emperor di Jessica Woodworth e Peter Brosens

Bina/ The Antenna di Orcun Behram

Blood Quantum di Jeff Barnaby

Un confine incerto di Isabella Sandri

Dreamland di Bruce McDonald

Grass di Jocelyn DeBoer e Dawn Luebbe

Guns Akimbo di Jason Lei Howden

Die Kinder Der Toten di Kelly Copper e Pavol Liska

The Last Porno Show di Kire Paputts

Letto N.6 di Milena Cocozza

The Lodge di Severin Fiala e Veronika Franz

Metamorphonis di Hong-Sun Kim

Paradise, Una nuova vita di Davide Del Degan

Por El Dinero di Alejo Moguillansky

Scream Queen! My Nightmare on Elm Street di Roman Chimienti e Tyler Jensen

Starfish di A.T. White

Tito di Grace Glowicki