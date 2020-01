Amazon Prime Video annuncia le nuove produzioni italiane originali

Serie tv, documentari e show di celebrity tra i nuovi titoli italiani di Amazon

Amazon ha annunciato tre nuovi show Amazon Original italiani nel corso dell’evento Prime Video presents, ospitato all’Hotel de la Ville di Roma, a cui hanno partecipato Jennifer Salke (Head of Amazon Studios), James Farrell (Vice President International Original Series, Amazon Studios), Georgia Brown (Director of European Amazon Originals, Amazon Studios), e Nicole Morganti (Head of Unscripted Originals Italy, Amazon Studios). Hanno inoltre preso parte all’evento celebrità italiane tra cui Carlo Verdone, Carlo Cracco, Andrea Di Stefano e i produttori Aurelio e Luigi De Laurentiis, Lorenzo Mieli, Fabrizio Ievolella, Francesco Lauber e Dante Sollazzo.

La serie tv comedy Vita da Carlo con Carlo Verdone, il documentario Ferro di cui è protagonista la star internazionale della musica italiana Tiziano Ferro e Dinner Club, con lo chef stellato Carlo Cracco, segnano un altro passo nel crescente investimento di Amazon Prime Video nella produzione televisiva italiana, e nuovi annunci arriveranno molto presto.

“In Italia ci concentriamo sulla realizzazione di fantastici show originali per i clienti Prime locali e siamo entusiasti di annunciare queste tre nuove produzioni italiane originali di Amazon – ha dichiarato Georgia Brown, Director of European Amazon Original – Sappiamo che gli spettatori vogliono vedere storie uniche, autentiche e divertenti in cui immedesimarsi, e ci stiamo impegnando affinché vengano prodotti un’ampia varietà di programmi di qualità che si dividano tra drama, reality, commedia, e ancora lifestyle e musica. Non esiste un genere o un argomento che non stiamo prendendo in considerazione. La squadra produttiva e il team creativo si stanno concentrando sulla realizzazione di spettacoli italiani di alta qualità che soddisfino i desideri del pubblico italiano e al tempo stesso ottengano successo anche a livello internazionale”.

“Abbiamo molte altre idee interessanti in fase di sviluppo con produttori, scrittori, registi ed interpreti talentuosi italiani – ha aggiunto Georgia Brown. – Stiamo lavorando a produzioni televisive di alta qualità e ce ne saranno molte altre nei prossimi mesi, manteniamo quindi il nostro impegno nell’investire in Italia”.

Nel corso dell’evento Georgia Brown, Director of European Amazon Original series, e Nicole Morganti, Head of Unscripted Originals Italy, hanno annunciato i seguenti titoli:

· Vita da Carlo, la serie TV comedy con l’attore e regista Carlo Verdone, in cui interpreterà se stesso in versione romanzata; al suo fianco, si alterneranno alcune delle star italiane più famose. Ambientata a Roma, creata da Nicola Guaglianone, Menotti e Carlo Verdone, Vita da Carlo sarà in lavoraziona già da quest’anno, prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis con Filmauro, si comporrà di 10 episodi.

· Ferro, un emozionante documentario su Tiziano Ferro, tra i più famosi musicisti italiani contemporanei, ricco di filmati inediti che vedono l’artista prepararsi per il suo nuovo tour di concerti. Il documentario restituirà agli spettatori uno sguardo unico e privato sulla sua vita, sugli affetti, le passioni e il suo lavoro. Prodotto da Banijay Italia, Ferro arriverà in esclusiva su Prime Video a giugno 2020.

· Dinner Club, uno show esclusivo, un travelog culinario con Carlo Cracco, chef stellato e ormai celebre personaggio televisivo, che intraprenderà un viaggio con sei famosi attori e comici italiani attraverso il Giappone, il Vietnam, la Francia, la Spagna, il Perù e il Messico alla scoperta dell’arte culinaria esotica con lo scopo di imparare dai migliori chef del mondo a realizzare la cena perfetta. Dinner Club è prodotta da Banijay Italia e sarà disponibile su Prime Video nel 2020.

· Bang Bang Baby, la prima serie fiction italiana Amazon Original, un crime ambientato a Milano alla fine degli anni Ottanta che racconta la storia di Alice – interpretata dal giovane talento Arianna Becheroni – un’adolescente timida e insicura che diventa il membro più giovane di un’organizzazione mafiosa, non per soldi, ambizione o desiderio di potere, ma per conquistare l’amore di suo padre. Creata da Andrea Di Stefano e prodotta da The Apartment e Wildside, parte di Fremantle, per gli Amazon Studios, le riprese di Bang Bang Baby inizieranno nei prossimi mesi del 2020.

· Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il primo show italiano non-fiction Amazon Original, prodotto da EndemolShine Italia, con Francesco Totti, Fedez, Luis Sal, Claudio Santamaria, Francesca Barra, Diana Del Bufalo, Cristiano Caccamo e Costantino della Gherardesca; disponibile su Prime Video dal 13 marzo 2020.