L’Aquila grandi speranze, in arrivo dal 16 aprile su Rai Uno

ARRIVA DAL 16 APRILE LA FICTION DI RAI UNO L’AQUILA GRANDI SPERANZE SULLA RICOSTRUZIONE DOPO IL TERREMOTO DEL 2009

Sarà in onda dal 16 aprile 2019 la nuova fiction di Rai Uno, L’Aquila Grandi Speranze diretta da Marco Risi e creata da Stefano Grasso. La fiction, co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema, racconterà in sei puntate la ricostruzione della città abruzzese, dopo il terribile terremoto avvenuto il 6 aprile 2009.

La fiction di Rai uno, dunque, arriverà sugli schermi proprio in concomitanza con il decimo anniversario di quel tremendo evento che sconvolse non solo la regione Abruzzo ma l’Italia intera.

L’Aquila, quella maledetta notte del 6 aprile 2009, venne sconvolta da quella scossa che provocò distruzione e morte. Cosa si è fatto da quel momento per quella città e i suoi cittadini? Come si è intervenuto per tornare alla normalità? Sono proprio questi i temi principali affrontati nella fiction, che ha subito un grande lavoro di montaggio. Ma vediamo insieme la trama di L’Aquila Grandi Speranze e il cast di attori che vi hanno preso parte.

La fiction è ambientata nel settembre 2010, un anno e mezzo dopo il terremoto. Franco (Giorgio Marchesi) e Silvia (Donatella Finocchiaro) sono alle prese con la ricerca della figlia Costanza, scomparsa dopo le scosse di terremoto. Gianni (Giorgio Tirabassi) e Elena (Valentina Lodovini), invece, decidono di tornare nel cento storico de L’Aquila per aiutare con la ricostruzione. Gianni è anche il leader di una manifestazione di protesta che vuole spingere il governo a riaprire il centro storico della città. Accanto a loro, poi, ci saranno anche i ragazzi della città, tutti dai tredici anni in su che hanno vissuto un’esperienza tremenda e vedono il centro storico come un loro parco giochi proibito e abbandonato dagli adulti.

Attraverso le storie di questi personaggi, dunque, si cercherà di capire come un evento tremendo come il terremoto, che sconvolse l’Abruzzo nel 2009, può sconvolgere anche l’animo degli abitanti di quesi luoghi. Un percorso che va a fondo tra i problemi di una generazione che vive una vita post-sisma, insieme ai problemi tipici dell’adolescenza. La difficoltà maggiore resta quella dell’accettazione di un dramma così grande e della necessità di tornare alla quotidianità.

Insomma, un grande progetto di fiction che non deluderà il pubblico e che vede la presenza di un cast eccezionale, fra cui ci sono anche Luca Barbareschi, Francesca Inaudi e Carlotta Natoli.

L’appuntamento è per il 16 aprile 2019 su Rai Uno con L’Aquila Grandi Speranze.